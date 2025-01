KI prägt Programm im Museum für Kommunikation

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Das Museum für Kommunikation in Frankfurt geht mit dem Schwerpunkt «Künstliche Intelligenz und Kommunikation» in die nächste Saison. Die technischen Möglichkeiten hätten sich mit KI grundlegend verändert, erklärte die neue Museumsdirektorin Annabelle Hornung. Mit dem diesjährigen Fokus wolle man «relevanten Fragestellungen unserer Zeit» aufnehmen und für das Publikum in Form von Ausstellungen, Fachtagungen und Workshops erfahrbar machen.