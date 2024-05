Nacht der Museen in Frankfurt und Umgebung

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Mehr als 40 Kultureinrichtungen in Frankfurt, Offenbach und Eschborn öffnen an diesem Samstag (19.00 Uhr) ihre Türen. Bei der «Nacht der Museen» gibt es nicht nur Ausstellungen, sondern auch Konzerte, Performances, Künstlergespräche, Führungen und Partys. Dafür ist nur ein Ticket nötig. Zwischen den Veranstaltungsorten verkehren Shuttle-Busse, in Frankfurt ist auch eine historische Straßenbahn unterwegs. Erwartet werden rund 30.000 Besucherinnen und Besucher. Die «Nacht der Museen» endet um 2 Uhr.