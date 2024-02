Geld für Erweiterung des Senckenberg-Museum

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Der Ausbau des Naturkundemuseum Senckenberg kommt voran. Das Bundesministerium für Bildung und Forschung habe 10,55 Millionen Euro für Maßnahmen zur Modernisierung und Erweiterung zur Verfügung gestellt, teilte das Museum am Dienstag in Frankfurt mit. «Seit mehr als 200 Jahren steht die Senckenberg Gesellschaft für Spitzenforschung und Wissensvermittlung», sagte Forschungsministerin Bettina Stark-Watzinger (FDP), laut Mitteilung. Senckenberg sei «ein Leuchtturm in Hessen und für die Welt».