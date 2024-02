«Museum von Weltformat»: Senckenberg-Gesellschaft wächst

Zur Senckenberg Gesellschaft für Naturforschung mit Hauptsitz in Frankfurt am Main gehören bislang sieben Forschungsinstitute und drei Naturmuseen mit 850 Mitarbeitern. 2024 kommt ein neues Haus dazu: Ein Institut für Pflanzenvielfalt, das um das historische «Herbarium Haussknecht» an der Universität Jena herum aufgebaut wird. Das Herbarium umfasst neben der Sammlung getrockneter Pflanzen und anderer Pflanzenpräparate eine bedeutende botanische Spezialbibliothek und ein Archiv zur Geschichte der Botanik.