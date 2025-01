Neues Programm und neue Chefin im Historischen Museum

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Die neue Leiterin des Historischen Museums in Frankfurt, Doreen Mölders, will in den kommenden Jahren vor allem die Themen Digitalisierung von Sammlungsbeständen und nachhaltige Museumsarbeit voranbringen. «Die Sammlung online zu stellen ist ein dringendes Handlungsfeld, da sich mit Künstlicher Intelligenz in Zukunft die Form des Wissenserwerbs und der Wissensverarbeitung verändern wird», sagte die Historikerin und Archäologin, die das Amt zum 1. Januar übernommen hatte.