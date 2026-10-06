41 Jahre nach Tat: Mordprozess gegen 70-Jährigen beginnt

Ulm (dpa/lsw) - Mehr als 40 Jahre nach dem gewaltsamen Tod einer Frau beginnt am Dienstag (9.00 Uhr) in Ulm der Prozess gegen den mutmaßlichen Täter. Die Staatsanwaltschaft wirft dem 70-Jährigen Mord vor. 1985 soll der Angeklagte die damals 31-jährige Frau vergewaltigt und getötet haben. Der Fall blieb ungeklärt, bis im vergangenen Jahr neue Beweismittel und ein Abgleich von DNA-Spuren den Tatverdacht gegen den jetzt Angeklagten erhärteten.

Den Ermittlungen zufolge nahm der Mann die Frau in seinem Auto mit und fuhr mit ihr zu einem Waldweg bei Deggingen (Kreis Göppingen). Während der Vergewaltigung soll er sein Opfer gewürgt haben. Anschließend soll er ihr mit einem Stein mehrmals auf den Kopf seines Opfers geschlagen haben. Zudem könne nicht ausgeschlossen werden, dass er die Frau mit seinem Auto überfuhr, so die Staatsanwaltschaft.

Umfangreiche Ermittlungen führten zum Angeklagten

Die Leiche der Frau war nackt und an den Beinen gefesselt, als sie gefunden wurde. Spaziergänger entdeckten sie neben einem Waldweg in Deggingen. Jahrzehntelang blieb die Tat ungeklärt.

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Umfangreiche Ermittlungsarbeit führte dann zum Durchbruch in dem lange ungeklärten Fall. Entscheidend dürfte eine 1985 gesicherte DNA-Spur gewesen sein. Anfang November 2025 gab es bei dem Tatverdächtigen zu Hause eine Durchsuchung, bei der laut Staatsanwaltschaft zahlreiche Beweismittel beschlagnahmt wurden.

Deren Auswertung, eine Neubewertung vorhandener Beweismittel, ein rechtsmedizinisches Gutachten sowie der Abgleich der DNA-Spuren untermauerten den Tatverdacht.