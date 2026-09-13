4:2 gegen Hoffenheim: Eintracht-Frauen weiter ungeschlagen
Trotz eines zwischenzeitlichen Rückstands dreht die Eintracht das Spiel gegen Hoffenheim. Was der Sieg für die Tabellenplatzierung bedeutet.
Frankfurt (dpa/lhe) - Eintracht Frankfurt hat nach einer wilden zweiten Halbzeit zumindest vorübergehend den zweiten Tabellenplatz in der Fußball-Bundesliga der Frauen übernommen. Die Hessinnen gewannen in Überzahl mit 4:2 (1:0) gegen die TSG Hoffenheim.
Im ersten Durchgang brachte Nina Lührßen (2. Minute) die Eintracht früh in Führung. Noch vor dem Seitenwechsel sah bei den Gästen Svenja Vöhringer nach einer Notbremse die Rote Karte (18.). Dennoch drehte die TSG dank der Tore von Chiara Hahn (50.) und Svenja Fölmli (62.) die Partie binnen zwölf Minuten. Die Gastgeberinnen fanden bei strömendem Regen aber Antworten und jubelten nach den Treffern von Laura Freigang (68.), Danique Tolhoek (72.) und Erëleta Memeti (88.) über den dritten Saisonsieg.
Frankfurt bleibt in dieser Saison ungeschlagen, könnte jedoch am Montag wieder auf den dritten Rang zurückfallen. Denn Double-Gewinner Bayern München schließt den vierten Spieltag mit einem Auswärtsspiel bei Bayer Leverkusen ab.