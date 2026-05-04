Fußball-Bundesliga

Eintracht-Frauen festigen dritten Tabellenplatz

Die Frankfurterinnen gewinnen ihr Heimspiel gegen den 1. FC Nürnberg. Nicole Anyomi sorgt für einen Doppelpack.

Eintracht-Stürmerin Nicole Anyomi erzielte gegen Nürnberg für einen Doppelpack. (Archivbild) Foto: Arne Dedert/dpa
Eintracht-Stürmerin Nicole Anyomi erzielte gegen Nürnberg für einen Doppelpack. (Archivbild)

Frankfurt (dpa/lhe) - Die Bundesliga-Fußballerinnen von Eintracht Frankfurt haben im Kampf um die Qualifikation für die Champions League einen weiteren wichtigen Sieg erzielt. Die Hessinnen gewannen ihr Heimspiel gegen den 1. FC Nürnberg mit 4:1 (2:1) und festigten damit ihren dritten Tabellenplatz. Vor 2.760 Zuschauern im Stadion am Brentanobad brachte Nicole Anyomi die Gastgeberinnen mit Toren in der 10. und der 39. Minute schon in der ersten Halbzeit zweimal in Führung. Die eingewechselten Laura Freigang (89.) und Hayley Raso (90.+4) machten dann alles klar. Meret Günsler hatte den zwischenzeitlichen Ausgleich erzielt (25.).

Die Eintracht übte in der ersten Hälfte viel Druck aus und erspielte sich schnell Chancen. Die Nürnbergerinnen, bei denen die frühere Frankfurterin Isabel Bauer als Interimstrainerin an der Seitenlinie stand, lauerten auf Konter und blieben so lange gefährlich. 

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Eintracht-Trainer Niko Arnautis hatte die gleiche Startelf wie beim 3:1-Triumph über den VfL Wolfsburg auflaufen lassen. Freigang wurde erst in der 66. Minute eingewechselt und brachte neuen Schwung ins Spiel. Doppeltorschützin Anyomi musste in der 76. Minute verletzt vom Platz gehen.

Weiter geht es für die Eintracht am Samstag, wenn sie beim bereits feststehenden deutschen Meister Bayern München gastiert.

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