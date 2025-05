Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Die Fußballerinnen von Eintracht Frankfurt sind auch in der kommenden Saison international dabei. Mit dem 3:1 (0:0) gegen die TSG Hoffenheim sicherten sich die Hessinnen am vorletzten Bundesliga-Spieltag mindestens den dritten Platz und damit die Teilnahme an der Champions-League-Qualifikation.