42-Jähriger fährt in Fulda mit Auto gegen einen Baum

Fulda (dpa/lhe) - Bei einem Verkehrsunfall in Fulda ist ein 42-Jähriger leicht verletzt worden. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht, teilte die Polizei am Sonntag mit. Der Mann ist den Angaben zufolge am Samstagabend aus noch unbekannten Gründen mit seinem Auto rechts von der Fahrbahn abgekommen und frontal gegen einen Baum geprallt. Durch den Unfall ist der Polizei zufolge ein Sachschaden in Höhe von 3500 Euro entstanden. Der Vorfall habe sich in einem Industriegebiet ereignet.