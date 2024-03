42-Jähriger in Frankfurt von fünf Männern attackiert

Frankfurt (dpa/lhe) - In Frankfurt ist ein 42-Jähriger von fünf Männern angegriffen worden. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, war es am Samstagabend zuvor zu einem Streit zwischen den Beteiligten gekommen. Nachdem es zu körperlicher Gewalt kam, ist der 42-Jährige nach den Angaben zunächst geflüchtet und dann mit einem Reizstoffsprühgerät zurückgekehrt. Daraufhin traten und schlugen die fünf Angreifer laut Mitteilung massiv auf ihn ein, bis er zu Boden ging. Der Mann habe dabei schwere Gesichtsfrakturen erlitten und sei in ein Krankenhaus gebracht worden.