42-Jähriger soll Eltern bedroht und Waffen gehortet haben

Meersburg (dpa/lsw) - Ein Mann soll in Meersburg (Bodenseekreis) im psychischen Ausnahmezustand seine Eltern beleidigt, bedroht und mit Gegenständen um sich geworfen haben. In der Wohnung hätten Polizisten bei einer Durchsuchung zudem ein Arsenal an Messern und Macheten, eine Luftdruckwaffe sowie eine größere Menge Cannabis und Marihuana-Pflanzen gefunden, teilte die Polizei mit. Wegen seines Zustandes sei der 42-Jährige in eine psychiatrische Facheinrichtung gebracht worden. Gegen ihn werde nun wegen diverser Straftaten ermittelt.