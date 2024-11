42. Sportpresseball: Werth und Rehm werden geehrt

Frankfurt/Main (dpa) - Beim 42. Deutschen Sportpresseball in Frankfurt am Main an diesem Samstag (19.00 Uhr) werden Dressurreiterin Isabell Werth und der fünfmalige Paralympics-Sieger Markus Rehm ausgezeichnet. Während die erfolgreichste deutsche Teilnehmerin bei Olympischen Spielen in der Kategorie «Legende des Sports» geehrt wird, erhält Para-Weitspringer Rehm den Preis in der Kategorie «Sportler mit Herz». Am Ballabend wird darüber hinaus der Sieger des Preises «Sportmedien» bekanntgegeben.