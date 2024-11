Paralympics-Sieger Rehm als «Sportler mit Herz» geehrt

Frankfurt/Main (dpa) - Der fünfmalige Paralympics-Sieger Markus Rehm ist beim 42. Deutschen Sportpresseball in Frankfurt am Main als «Sportler mit Herz» ausgezeichnet worden. «Es ist eine riesengroße Ehre», sagte der 36-Jährige, der bei den Paralympischen Spielen in Paris im Sommer im Weitsprung Gold gewann.