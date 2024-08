Zwölf Sportler aus Hessen starten bei Paralympics in Paris

Paris/Frankfurt (dpa/lhe) - Wenn an diesem Mittwoch in Paris die Paralympics beginnen, sind auch zwölf Sportlerinnen und Sportler aus Hessen mit dabei. Das teilte der Landessportbund Hessen in Frankfurt mit. «Unsere Athlet*innen haben in den vergangenen Jahren beeindruckende Fortschritte gemacht – auch dank der gezielten Förderung durch den OSP und die Sportstiftung. Einige haben in Paris realistische Medaillenchancen – das zeigt, dass wir vieles richtig machen», hatte der Leiter des Olympiastützpunktes (OSP) Hessen, Markus Kremin, vorab erklärt.