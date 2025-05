Griesheim (dpa/lhe) - Ein Mann soll eine 74-Jährige und einen 52-Jährigen in Griesheim mit einem Messer angegriffen und schwer verletzt haben. Grund für die Attacke in einem Wohnhaus in der Nacht zum Donnerstag sei ein familiärer Streit gewesen, teilten die Staatsanwaltschaft und die Polizei in Darmstadt mit.