45-Jähriger soll Mann mit Messer verletzt haben

Eschborn (dpa/lhe) - Ein 45-Jähriger soll einen Mann in Eschborn (Main-Taunus-Kreis) mit einem Messer schwer verletzt haben. Nach einem Streit mit einem 40-Jährigen in einem Imbiss soll der Verdächtige am Montag auf den Jüngeren eingestochen haben, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Nach einer Notoperation befinde der Verletzte sich nicht mehr in Lebensgefahr, hieß es.