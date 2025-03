Mann im Streit mit Messer verletzt - Verdächtiger in U-Haft

Hainburg (dpa/lhe) - Nachdem bei einer Auseinandersetzung in einem Supermarkt in Hainburg ein 32-jähriger Mann mit einem Messer verletzt wurde, ist ein Tatverdächtiger in Untersuchungshaft genommen worden. Der 38-Jährige hatte sich selbst bei der Polizei in Groß-Gerau gemeldet. Er sei am Sonntag einem Haftrichter vorgeführt worden, der Untersuchungshaft anordnete, teilte die Polizei mit. Sie sucht weiterhin nach Zeugen des Vorfalls.