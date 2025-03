Vier Verletzte durch Stiche bei Streit - Mann in U-Haft

Heilbronn (dpa/lsw) - Vier Männer sind bei einer Auseinandersetzung zwischen zwei Gruppen in Heilbronn durch Stiche verletzt worden. Ein 24-Jähriger kam danach wegen versuchten Totschlags und vierfacher gefährlicher Körperverletzung in Untersuchungshaft, wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten. Rettungskräfte brachten die zwischen 20 und 40 Jahre alten Verletzten am Montagabend in ein Krankenhaus. Es besteht den Angaben zufolge keine Lebensgefahr, eine Person ist bereits entlassen worden.