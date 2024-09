Nach eskaliertem Streit in Kassel: Verdächtiger in U-Haft

Kassel (dpa/lhe) - Wegen des Verdachts auf versuchten Totschlag ist in Kassel ein 24-Jähriger festgenommen worden. Er sei am Wochenende einem Haftrichter vorgeführt worden und befinde sich jetzt in Untersuchungshaft, teilten die Staatsanwaltschaft Kassel und das Polizeipräsidium Nordhessen gemeinsam mit.