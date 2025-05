Tötungsdelikt in Unterkunft: Verdächtiger in U-Haft

Hofheim (dpa/lhe) - Nach dem gewaltsamen Tod eines Mannes in einer Gemeinschaftsunterkunft in Hofheim-Wallau (Main-Taunus-Kreis) ist gegen einen 37-Jährigen ein Haftbefehl erlassen worden. Der Verdächtige sei in eine Justizvollzugsanstalt gebracht worden, sagte ein Polizeisprecher. Er soll sein 41 Jahre altes Opfer am Freitagabend im Streit körperlich angegriffen und getötet haben, wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten.