Mann in Gemeinschaftsunterkunft getötet - Festnahme

Hofheim (dpa/lhe) - In einer Gemeinschaftsunterkunft in Hofheim-Wallau (Main-Taunus-Kreis) ist ein 41 Jahre alter Mann getötet worden. Zwischen ihm und einem 37-Jährigen habe es ersten Ermittlungen zufolge einen Streit gegeben, in dessen Verlauf das Opfer von seinem Gegner «körperlich angegriffen» worden sei, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit. Der Verdächtige wurde festgenommen.