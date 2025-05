Hofheim (dpa/lhe) - Nach dem Tod eines Mannes in einer Gemeinschaftsunterkunft in Hofheim-Wallau (Main-Taunus-Kreis) hat eine Obduktion die Todesursache des Opfers ergeben. Der 41-Jährige starb an den Folgen stumpfer Gewalt gegen den Kopf, wie die Staatsanwaltschaft Frankfurt auf Anfrage mitteilte.