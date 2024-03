Urteil im Prozess um tödliche Schüsse nach Streit

Fulda (dpa/lhe) - Im Prozess gegen einen 38-Jährigen, der einen Bekannten nach einem Streit erschossen haben soll, wird an diesem Mittwoch (12.00 Uhr) das Urteil verkündet. Der Angeklagte muss sich vor dem Landgericht Fulda verantworten. Die Staatsanwaltschaft hat eine Freiheitsstrafe von zwölf Jahren wegen Totschlags beantragt. Die Verteidigung hat auf Freispruch plädiert.

Die Anklage wirft dem Mann vor, im April 2023 im Stadtbezirk Aschenberg fünf Schüsse auf das 38-jährige Opfer abgefeuert zu haben. Der Mann verblutete noch am Tatort auf einem Fußweg. Der Verdächtige sitzt seit seiner Festnahme kurz nach der Tat in Untersuchungshaft. Er wurde in Lettland geboren. Vor Gericht übersetzt eine Dolmetscherin für ihn ins Russische.