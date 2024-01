Mordurteil Fall Jutta: Verteidigung legt Revision ein

Darmstadt (dpa) - Nach der Verurteilung eines Mannes wegen des Mordes an einem 15-jährigen Mädchen vor fast vier Jahrzehnten im südhessischen Lindenfels hat die Verteidigung Revision eingelegt. Es könne nun bis zu einem Jahr dauern, bis das Urteil rechtskräftig werde, erklärte ein Sprecher des Landgerichts Darmstadt am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur. Demnach müssen der Richterspruch schriftlich verfasst und die Fristen für die Revisionsbegründung eingehalten werden, bevor der Bundesgerichtshof (BGH) in Karlsruhe über den Fall entscheidet. Die Anklage hat laut dem Gerichtssprecher auf Rechtsmittel verzichtet.