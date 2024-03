Raserei mit Todesopfer: Täter legt Revision gegen Urteil ein

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Im Strafverfahren um eine Raserei mit Todesopfer hat die Verteidigung Revision beim Bundesgerichtshof (BGH) in Karlsruhe eingelegt. Der 56 Jahre alte Autofahrer, der im November 2019 dem Urteil zufolge mit Tempo 150 durch eine Anliegerstraße in Frankfurt-Fechenheim gerast ist und bei einem Zusammenstoß den Tod seines Beifahrers verschuldet hatte, akzeptiert somit seine Verurteilung zu drei Jahren und drei Monaten Haft nicht, hieß es am Freitag beim Landgericht Frankfurt. Die Strafkammer war bei ihrem Urteil vom 6. März unter anderem von versuchtem Mord, gefährlichem Eingriff in den Straßenverkehr, fahrlässiger Tötung sowie Trunkenheit am Steuer ausgegangen.