Prozess um tödliches illegales Autorennen: Urteil erwartet

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Er soll mit bis zu Tempo 150 durch eine Anliegerstraße in Frankfurt gerast sein und dabei einen tödlichen Unfall verursacht haben. Am Mittwoch (13.00) wird nun das Urteil des Landgerichts Frankfurt für den inzwischen 36 Jahre alten Autofahrer erwartet. Die Staatsanwaltschaft fordert eine Haftstrafe von vier Jahren und neun Monaten wegen Mordversuchs, illegalen Rennens, gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr sowie Trunkenheit. Laut Anklage hatte der Mann im November 2019 in Frankfurt-Fechenheim bei hohem Tempo die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. Sein Beifahrer erlitt beim Aufprall auf einen geparkten Wagen tödliche Verletzungen. Die Verteidigung plädierte auf fahrlässige Tötung und eine Bewährungsstrafe von zwei Jahren.