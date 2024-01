Nach Messerattacke auf Supermarkt-Parkplatz vor Gericht

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Nach einer lebensgefährlichen Messerattacke auf einem Parkplatz vor einem Frankfurter Supermarkt muss sich von Dienstag (9.30 Uhr) an ein 26 Jahre alter Mann vor dem Landgericht Frankfurt verantworten. Die Anklage legt ihm versuchten Totschlag sowie gefährliche Körperverletzung zur Last. Der Somalier soll im März vergangenen Jahres einen Mann mit einem Messer in den Unterbauch gestochen haben. Durch eine rasche Notoperation konnte das Leben des Schwerverletzten gerettet werden.