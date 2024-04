Prozess: Mann soll Bekannten mit Kopfschuss getötet haben

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Weil er einen Bekannten mit einem Schuss in den Kopf getötet haben soll, steht von heute an ein 42 Jahre alter Mann vor dem Landgericht Frankfurt. Die Anklage wirft ihm vollendeten Totschlag und gefährliche Körperverletzung vor. Zunächst sei es im Dezember 2022 in Frankfurt-Praunheim nach dem gemeinsamen Besuch eines Imbisslokals auf der Straße zu einer Auseinandersetzung gekommen, bei der der Angeklagte vier Schüsse auf das Opfer abgegeben haben soll. Diesen Zwischenfall stellte er mehreren Zeugen zufolge als Unfall dar. Danach schoss er dem bereits Schwerverletzten laut Anklage gezielt in den Kopf und tötete ihn damit. Das Motiv für die Tat liegt noch im Dunkeln. Die Schwurgerichtskammer steht vor einer ausgedehnten Beweisaufnahme mit vorerst acht Verhandlungstagen bis Mitte Mai.