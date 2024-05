Haftbefehl nach tödlicher Auseinandersetzung in Unterkunft

Oberursel (dpa/lhe) - Gegen einen 37-Jährigen ist nach einer tödlichen Auseinandersetzung in Oberursel (Hochtaunuskreis) Haftbefehl erlassen worden. Es bestehe der dringende Tatverdacht gegen ihn, einen 55-Jährigen in einer Gemeinschaftsunterkunft tödlich verletzt zu haben, teilte die Staatsanwaltschaft Frankfurt am Montag mit. Die Ermittlungen zu der Tat am vergangenen Freitag dauern demzufolge an.