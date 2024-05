55-Jähriger bei Auseinandersetzung in Unterkunft getötet

Oberursel (dpa/lhe) - Bei einer Auseinandersetzung in einer Gemeinschaftsunterkunft in Oberursel ist am Freitag ein Mann tödlich verletzt worden. Polizei und Rettungskräfte seien am frühen Nachmittag zu der Unterkunft gerufen worden, teilte die Polizei mit. Dort entdeckten sie einen Mann mit mehreren Stichverletzungen. Trotz sofortiger Rettungsmaßnahmen sei der 55-Jährige noch vor Ort gestorben. Einsatzkräfte der Polizei sperrten daraufhin den Tatort ab, und die Kriminalpolizei der Polizeidirektion Hochtaunus übernahm die weiteren Ermittlungen.