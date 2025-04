Zweiter Verdächtiger nach tödlichem Raser-Unfall in U-Haft

Ludwigsburg (dpa/lsw) - Gut drei Wochen nach einem mutmaßlichen Autorennen mit zwei Toten in Ludwigsburg sitzt ein zweiter Tatverdächtiger in Untersuchungshaft. Der Tatverdacht gegen den 34 Jahre alten Türken habe sich erhärtet, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit. Der Mann sei unter anderem wegen des Verdachts der Beteiligung an einem verbotenen Kraftfahrzeugrennen mit Todesfolge festgenommen und einem Haftrichter vorgeführt worden. Dieser habe einen Haftbefehl erlassen.