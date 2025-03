Mutmaßliches Autorennen: Drittes Fahrzeug beteiligt?

Ludwigsburg (dpa/lsw) - An dem mutmaßlichen Autorennen in Ludwigsburg, das einem Unfall mit zwei Toten vorausgegangen sein soll, war womöglich ein drittes Fahrzeug beteiligt. Polizei und Staatsanwaltschaft rufen erneut Zeugen und Zeuginnen auf, sich zu melden. Dabei sei es von Bedeutung, «ob möglicherweise ein drittes Fahrzeug aufgefallen ist, das hinter den S-Klassen fuhr, um den nachfolgenden Verkehr abzuschirmen», heißt es in der Mitteilung.