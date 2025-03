Opfer von tödlichem Raser-Unfall in Ludwigsburg beigesetzt

Ludwigsburg (dpa/lsw) - Nach dem mutmaßlichen illegalen Autorennen mit zwei Toten in Ludwigsburg sind die beiden Opfer unter großer Anteilnahme beigesetzt worden. An dem Beerdigungsgebet und der Beisetzung auf einem Ludwigsburger Friedhof nahmen einem Polizeisprecher zufolge Hunderte Menschen teil. Die Veranstalter hatten demnach mit 1.000 bis 1.500 Menschen gerechnet. So viele seien auch mindestens dabei gewesen, sagte der Polizeisprecher.