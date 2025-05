Mannheim: 25-Jähriger nach versuchtem Totschlag in Untersuchungshaft

Mannheim. Gegen einen 25-Jährigen ist nach versuchtem Totschlag ein Haftbefehl erlassen worden. Wie Staatsanwaltschaft und Polizei am Dienstag mitteilten, steht der junge Mann im Verdacht, versucht zu haben, einen 28-Jährigen mit einem Messerstich zu töten. Der Tatverdächtige soll am vergangenen Dienstag gegen 19.05 Uhr vor einem Mannheimer Supermarkt im Quadrat R1 aus bislang unbekannten Gründen in Streit geraten sein.