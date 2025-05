20-Jähriger bei Streit schwer verletzt - Haftbefehl erlassen

Vaihingen/Enz (dpa/lsw) - Mit einem Messer soll ein Mann einen 20-Jährigen bei einer Auseinandersetzung in Vaihingen an der Enz (Kreis Ludwigsburg) schwer verletzt haben. Der 65 Jahre alte Verdächtige sitzt inzwischen in Untersuchungshaft, wie Staatsanwaltschaft und Polizei mitteilen. Ein Richter erließ demnach am Freitag einen Haftbefehl wegen des Verdachts des versuchten Totschlags und gefährlicher Körperverletzung.