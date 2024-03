Versuchter Totschlag in Mannheim: 27-Jähriger in Haft

Am Dienstagabend soll sich der 27-jährige Tatverdächtige in einem Wettbüro in den J-Quadraten in Mannheim aufgehalten haben und dort wegen einer Gewinnauszahlung zunächst in einen verbalen Streit mit dem 55-jährigen Inhaber des Wettbüros geraten sein. Dieser eskalierte, als der jüngere Mann den Inhaber zu Boden stieß und ihm mehrere Tritte gegen den Kopf versetzte. Der 55-Jährige erlitt schwere, jedoch nicht lebensbedrohliche Verletzungen. Nachdem Zeugen die Polizei informiert hatten, wurde der Tatverdächtige vorläufig festgenommen. Am folgenden Tag wurde er dem zuständigen Ermittlungsrichter am Amtsgericht Mannheim vorgeführt, der auf Antrag der Staatsanwaltschaft Mannheim einen Haftbefehl wegen versuchten Totschlages in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung erließ und in Vollzug setzte. Anschließend wurde der Tatverdächtige in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.