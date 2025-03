Mannheim: 68-Jähriger mit eigener Krücke geschlagen

Mannheim. Ein Streit zwischen zwei Senioren ist am Freitagnachmittag in Mannheim eskaliert. Nach Angaben der Polizei gerieten der 85-Jährige und der 68-Jährige zunächst in ein Wortgefecht, woraufhin der Ältere auf den Jüngeren zuging. Der 68-Jährige wollte sich mit seiner Gehhilfe zur Wehr setzen, was ihm jedoch nicht gelang. Der 85-Jährige nahm die Krücke an sich und schlug dem 68-Jährigen damit auf den Kopf. Ob einer der beiden verletzt wurde, ist nicht bekannt.