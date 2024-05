Streit mit Schreckschusswaffe eskaliert

Cornberg (dpa/lhe) - In Cornberg im Kreis Hersfeld-Rotenburg ist ein 35-jähriger Mann während eines Streits schwer am Kopf verletzt worden. Er soll zuvor am Donnerstagabend versucht haben, einen 28-jährigen Mann zu schlagen und ihn gleichzeitig mit einer Waffe bedroht haben, wie das Polizeipräsidium Osthessen am Freitag mitteilte. Ein Begleiter des 28-Jährigen soll den Mann mit der Waffe daraufhin angegriffen und verletzt haben. Er kam zur Versorgung in eine Klinik.