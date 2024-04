20-Jähriger schießt mit Schreckschusswaffe in die Luft

Limburg (dpa/lhe) - Bei einem Streit zwischen zwei Gruppen in Limburg hat ein 20-Jähriger mutmaßlich mit einer Schreckschusswaffe in die Luft geschossen. Am frühen Sonntagmorgen waren eine dreiköpfige und eine fünfköpfige Gruppe zunächst verbal aneinandergeraten, wie die Polizei mitteilte. Jemand aus der größeren Gruppe soll einen 21-Jährigen aus der anderen Gruppe dann zu Boden gestoßen und ihm mit Fäusten gegen Kopf und Oberkörper geschlagen haben. Der Angegriffene wurde dabei leicht verletzt, so ein Polizeisprecher. Einer der beiden Begleiter des Verletzten habe dann die Waffe gezückt, eigenen Angaben zufolge aus Nothilfe.