Tödlicher Unfall

50-Jähriger stirbt bei Betriebsunfall mit Betonteil

Ein tonnenschweres Betonteil löst sich in einer Betriebshalle und fällt auf zwei Arbeiter. Für einen der Männer kommt jede Hilfe zu spät.

Auch ein Notarzt war nach dem Unfall vor Ort, doch für den 50-Jährigen kam jede Hilfe zu spät. (Symbolbild) Foto: Lino Mirgeler/dpa
Auch ein Notarzt war nach dem Unfall vor Ort, doch für den 50-Jährigen kam jede Hilfe zu spät. (Symbolbild)

Günzburg (dpa/lsw) - Ein 50-Jähriger ist bei einem Betriebsunfall mit einem rund eineinhalb Tonnen schweren Betonteil in Günzburg gestorben. Er erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen, wie die Polizei mitteilte. Ein weiterer 29-jähriger Mitarbeiter wurde demnach am Bein verletzt und in eine Klinik gebracht. 

Das tonnenschwere Betonteil hatte sich den Angaben zufolge in einer Betriebshalle aus bislang unbekannten Gründen aus der Verankerung gelöst und war auf zwei Arbeiter gefallen. Beide waren dadurch eingeklemmt worden. Der 29-Jährige konnte laut Polizei nach kurzer Zeit befreit werden, für den 50-Jährigen kam jede Hilfe zu spät.

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