Tödlicher Motorradunfall

Motorradunfall bei Büdingen – 18-Jähriger stirbt

Ein junger Mann verliert beim Überholen auf einer Landstraße die Kontrolle über sein Motorrad, kurz darauf stirbt er. Ein Gutachter soll den Unfall rekonstruieren.

Für den jungen Motorradfahrer kam jede Hilfe zu spät. (Symbolbild) Foto: Julian Stratenschulte/dpa
Für den jungen Motorradfahrer kam jede Hilfe zu spät. (Symbolbild)

Büdingen (dpa/lhe) - Bei einem Überholmanöver bei Büdingen ist ein junger Motorradfahrer tödlich verunglückt. Der 18-Jährige aus dem Wetteraukreis sei noch an der Unfallstelle gestorben, teilte das Polizeipräsidium in Gießen mit. Nach den ersten Ermittlungen hatte er am Vormittag auf der Landstraße kurz vor dem Ortseingang von Calbach zwei Autos überholt und war wegen eines entgegenkommenden Fahrzeugs wieder nach rechts eingeschert. Dabei verlor er aus bislang unbekannten Gründen die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam nach rechts von der Straße ab und prallte gegen ein Betonteil. Mit der Rekonstruktion des Unfalls wurde ein Gutachter beauftragt.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Zusammenstoß beim Überholen - Motorradfahrer stirbt
Unfall

Zusammenstoß beim Überholen - Motorradfahrer stirbt

Kurz hinter dem Ortsschild will ein Motorradfahrer ein vor ihm fahrendes Auto überholen. Dabei macht er offenbar einen Fehler - mit dramatischen Folgen.

09.07.2026

Motorradfahrer stirbt bei Frontalcrash auf Landstraße
Tödlicher Unfall

Motorradfahrer stirbt bei Frontalcrash auf Landstraße

Auf einer Landstraße im Kreis Limburg-Weilburg prallt ein Motorrad frontal gegen ein Auto. Der 61-jährige Fahrer stirbt noch an der Unfallstelle. Ein Gutachter soll den Hergang klären.

24.05.2026

Motorradfahrer im Main-Kinzig-Kreis tödlich verletzt
Unfall

Motorradfahrer im Main-Kinzig-Kreis tödlich verletzt

Ein junger Biker fährt in eine Linkskurve, stürzt und stirbt. Was genau geschah, soll nun ein Gutachter herausfinden.

18.04.2026

Unfall beim Überholen: 19-jähriger Motorradfahrer stirbt
Allgäu

Unfall beim Überholen: 19-jähriger Motorradfahrer stirbt

Der 19-Jährige versucht, einem Auto auszuweichen, touchiert es und prallt gegen eine Treppe. Er erliegt im Krankenhaus seinen Verletzungen.

11.04.2026

Motorradfahrer stirbt nach Unfall bei Überholversuch
Tragisches Unglück

Motorradfahrer stirbt nach Unfall bei Überholversuch

Ein schlimmes Ende nimmt ein Unfall im Hochschwarzwald. Ein Mann verliert die Kontrolle über sein Motorrad.

06.04.2025