Allgäu

Unfall beim Überholen: 19-jähriger Motorradfahrer stirbt

Der 19-Jährige versucht, einem Auto auszuweichen, touchiert es und prallt gegen eine Treppe. Er erliegt im Krankenhaus seinen Verletzungen.

Der 19 Jahre alte Motorradfahrer starb im Krankenhaus. (Symbolbild) Foto: Stefan Puchner/dpa
Der 19 Jahre alte Motorradfahrer starb im Krankenhaus. (Symbolbild)

Leutkirch (dpa/lby) - Ein 19 Jahre alter Motorradfahrer ist in Leutkirch im Allgäu bei einem Überholvorgang tödlich verunglückt. Er sei nach derzeitigem Erkenntnisstand am Samstagabend auf der Wangener Straße stadtauswärts unterwegs gewesen, teilte die Polizei mit. Kurz vor einer Kreuzung habe er auf der Linksabbiegespur einen Pkw überholt. Im gleichen Moment begann ein 21-jähriger Autofahrer, die Kreuzung zu queren, und übersah dabei das herannahende Motorrad.

Der 19-Jährige habe versucht, mit seinem Motorrad dem Wagen auszuweichen, diesen aber touchiert. Der junge Mann wurde über die Motorhaube abgeworfen und prallte dann gegen eine Hauseingangstreppe. Durch den Aufprall wurde er so schwer verletzt, dass er im Krankenhaus starb. Der Kreuzungsbereich war während der Unfallaufnahme für mehrere Stunden gesperrt.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Motorradfahrer erliegt nach Unfall Verletzungen
Unglück

Motorradfahrer erliegt nach Unfall Verletzungen

Ein Motorradfahrer und sein 15-jähriger Sozius kollidieren mit einem Mähdrescher und werden schwer verletzt. Dem 22-Jährigen kann in einer Klinik nicht mehr geholfen werden.

08.09.2025

Weinheim: Motorradfahrer verliert Kontrolle und prallt gegen Auto
Hoher Sachschaden

Weinheim: Motorradfahrer verliert Kontrolle und prallt gegen Auto

Ein 38-Jähriger fährt mit seinem Motorrad gegen ein geparktes Auto. Der Fahrer kommt verletzt ins Krankenhaus.

26.08.2025

Motorradfahrer weicht Reh aus und wird schwer verletzt
Verkehr

Motorradfahrer weicht Reh aus und wird schwer verletzt

Ein Motorrad ist auf einer Straße unterwegs, als plötzlich ein Reh die Fahrbahn überquert. Der Motorradfahrer versucht auszuweichen - mit schweren Folgen.

10.08.2025

Motorradfahrer prallt gegen Baum - lebensgefährlich verletzt
Unfall

Motorradfahrer prallt gegen Baum - lebensgefährlich verletzt

Ein 23-Jähriger ist mit seinem Motorrad in Richtung Steinau unterwegs. In einer Kurve verliert der Fahrer die Kontrolle.

27.04.2025

Nach Motorradunfall: Fahrer erliegt Verletzungen
Verkehr

Nach Motorradunfall: Fahrer erliegt Verletzungen

Ein Motorradfahrer verliert die Kontrolle über sein Fahrzeug und prallt gegen ein entgegenkommendes Motorrad. Beide Männer werden in eine Klinik gebracht. Dort stirbt einer von ihnen.

17.07.2024