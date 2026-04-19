Zollernalbkreis

Motorradfahrer krachen beim Überholen ineinander

Ein 16 Jahre alter Biker will links abbiegen, doch zeitgleich wird er von einem 37-Jährigen überholt. Was bisher über den Zusammenstoß bekannt ist.

Beide Fahrer wurden bei dem Zusammenstoß schwer verletzt. (Symbolbild) Foto: Monika Skolimowska/dpa
Beide Fahrer wurden bei dem Zusammenstoß schwer verletzt. (Symbolbild)

Rangendingen (dpa/lsw) - Bei einem Überholvorgang sind zwei Motorradfahrer zusammengestoßen und schwer verletzt worden. Laut Polizei fuhr ein 16-Jähriger mit seinem Motorrad in einer Gruppe in Richtung Rangendingen (Zollernalbkreis). Als er am Samstag nach links auf einen Feldweg abbiegen wollte, kollidierte er demnach mit einem 37 Jahre alten Motorradfahrer, der die Gruppe gerade überholen wollte. 

Der 16 Jahre alte Fahrer sei mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht worden. Der 37-Jährige wurde mit dem Hubschrauber ins Krankenhaus geflogen, wie es hieß. Die Landstraße wurde für die Unfallaufnahme komplett gesperrt.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Biker bei Zusammenstoß mit Auto und Motorrad schwer verletzt
Unfälle

Biker bei Zusammenstoß mit Auto und Motorrad schwer verletzt

Ein Mann ist mit seiner Maschine auf einer beliebten Motorradstrecke unterwegs, als ein Auto vor ihm abbiegen will. Er fährt auf den Wagen auf und gerät in den Gegenverkehr - mit schweren Folgen.

17.06.2025

Motorrad von Lastwagen erfasst - 19 Jahre alter Biker stirbt
Unfälle

Motorrad von Lastwagen erfasst - 19 Jahre alter Biker stirbt

Ein Motorradfahrer biegt bei Grün nach links ab. Gleichzeitig überfährt ein Lastwagen eine rote Ampel. Es kommt zum Zusammenstoß. Das hat schwere Folgen.

13.06.2025

Auto erfasst Motorradfahrer - Biker schwer verletzt
Schwerer Unfall

Auto erfasst Motorradfahrer - Biker schwer verletzt

Ein Wagen biegt in ein Grundstück ein, doch der Fahrer übersieht nach Polizei-Angaben ein entgegenkommendes Motorrad.

27.04.2025

Motorradfahrer stößt gegen abbiegendes Fahrzeug - verletzt
Blaulichteinsatz

Motorradfahrer stößt gegen abbiegendes Fahrzeug - verletzt

Ein Biker fährt bei einem Überholmanöver auf der Gegenspur einer Landesstraße. Kurz darauf liegt der Mann auf der Straße und muss ins Krankenhaus.

13.04.2025

Motorradfahrer stirbt bei Zusammenstoß
Unfälle

Motorradfahrer stirbt bei Zusammenstoß

Ein Auto will nach links auf einen Feldweg abbiegen. Der Fahrer übersieht laut Polizei ein heranfahrendes Motorrad und es kommt zu einem fatalen Unfall.

22.03.2025