Motorradfahrer im Main-Kinzig-Kreis tödlich verletzt
Ein junger Biker fährt in eine Linkskurve, stürzt und stirbt. Was genau geschah, soll nun ein Gutachter herausfinden.
Steinau an der Straße (dpa/lhe) - Ein 24-Jähriger ist am frühen Morgen bei Steinau im Main-Kinzig-Kreis mit seinem Motorrad gestürzt und tödlich verletzt worden. Der junge Mann sei in einer Linkskurve auf einer Landstraße aus bislang ungeklärter Ursache gestürzt, teilte die Polizei mit. Der junge Mann soll gegen 2.00 Uhr mit seinem Motorrad aufgebrochen sein, ehe die Einsatzkräfte um kurz vor 5.00 Uhr alarmiert wurden. Ein Gutachter soll nun den Unfallhergang rekonstruieren.