Unfall

Motorradfahrer im Taunus tödlich verletzt

Ein Biker verliert in einer Kurve die Kontrolle über seine Maschine und prallt gegen die Leitplanke.

Die Kreisstraße nahe Neu-Aspach musste nach dem Unfall mehrere Stunden gesperrt werden (Symbolbild). Foto: Moritz Frankenberg/dpa
