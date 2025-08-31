Unfall Motorradfahrer im Taunus tödlich verletzt Ein Biker verliert in einer Kurve die Kontrolle über seine Maschine und prallt gegen die Leitplanke. 31.08.2025 Merken Teilen Artikel teilen Facebook WhatsApp E-Mail Feedback Foto: Moritz Frankenberg/dpa Die Kreisstraße nahe Neu-Aspach musste nach dem Unfall mehrere Stunden gesperrt werden (Symbolbild). Bitte warten Sie während wir den Zugang überprüfen. Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns. Zur Startseite Ähnliche Artikel Unfälle Motorradfahrer prallt gegen Leitplanke - schwer verletzt Auf dem Rückweg von einer Katastrophenschutzübung braucht ein Retter plötzlich selbst Hilfe. 29.06.2025 Unfall Motorradfahrer prallt gegen Baum - lebensgefährlich verletzt Ein 23-Jähriger ist mit seinem Motorrad in Richtung Steinau unterwegs. In einer Kurve verliert der Fahrer die Kontrolle. 27.04.2025 Rheingau-Taunus-Kreis Motorradfahrer prallt in Leitplanke: Schwer verletzt 24.09.2023 Rheingau-Taunus-Kreis Biker wird in Böschung geschleudert: Schwer verletzt 09.06.2023 Göppingen Gegen Leitplanke geprallt: Biker stirbt bei Unfall 15.04.2023