500.000 Euro Sachschaden nach Scheunenbrand in Rasdorf

Rasdorf (dpa/lhe) - Bei dem Brand zweier Scheunen in Rasdorf (Landkreis Fulda) ist am Mittwoch ein Sachschaden von 500.000 Euro entstanden. Wie die Polizei mitteilte, wurden die aneinander grenzenden Scheunen durch das Feuer vollständig zerstört. Die Hitze habe auch die Fassaden von zwei Wohnhäusern in der Nähe beschädigt. Ebenso seien ein Wohnmobil und zwei Motorräder durch den Brand zerstört worden.