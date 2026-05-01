Haus unbewohnbar

500.000 Euro Schaden bei Wohnhausbrand

Ein Bewohner bemerkt ein Feuer im Haus und wählt den Notruf. Trotz des Einsatzes der Feuerwehr ist der Schaden groß.

Das Gebäude ist nach dem Brand nicht mehr bewohnbar. (Symbolbild) Foto: Soeren Stache/dpa
Das Gebäude ist nach dem Brand nicht mehr bewohnbar. (Symbolbild)

Wilhelmsfeld (dpa/lsw) - Bei einem Brand in einem Wohnhaus ist ein Schaden von etwa einer halben Million Euro entstanden. Ein Bewohner bemerkte den Brand in der Nacht und wählte den Notruf, wie die Polizei mitteilte. Auch die anderen Bewohner konnten das Gebäude in Wilhelmsfeld (Rhein-Neckar-Kreis) demnach unverletzt verlassen. 

Die Feuerwehr löschte die Flammen. Das Gebäude sei nicht mehr bewohnbar, hieß es weiter. Beamte haben nun die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

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