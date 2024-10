«50:50-Spiel»: Frankfurt will in nächste Pokalrunde

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Eintracht Frankfurt erwartet gegen Borussia Mönchengladbach einen harten Pokal-Fight. «Es ist ein 50:50-Spiel. Es geht ums Weiterkommen. Das wollen wir unbedingt schaffen», sagte Eintracht-Coach Dino Toppmöller vor dem Zweitrundenspiel im DFB-Pokal am Mittwoch (18.00 Uhr/Sky). «Wir versuchen, mit allem, was wir haben, dass das Pendel wieder auf unsere Seite ausschlägt.» Vor rund fünf Wochen gingen die Hessen in der Bundesliga (2:0) als Sieger vom Platz.