Eintracht-Trainer lässt Trapp-Einsatz im DFB-Pokal offen

Frankfurt/Main (dpa) - Eintracht Frankfurts Trainer Dino Toppmöller hat den Einsatz von Nationaltorwart Kevin Trapp im Zweitrundenspiel des DFB-Pokals beim Fußball-Drittligisten Viktoria Köln offen gelassen. «Kevin wurde am Rücken behandelt. Wir werden am Dienstag sprechen, wie seine gesundheitliche Situation ist und dann entscheiden», sagte Toppmöller am Montag.

Trapp hatte in den Spielen bei der TSG 1899 Hoffenheim und gegen HJK Helsinki wegen Rückenproblemen gefehlt, am Sonntag beim 3:3 gegen Borussia Dortmund aber wieder im Eintracht-Tor gestanden. Toppmöller kündigte an, er werde den 33-Jährigen in der Partie am Mittwoch (20.45 Uhr/Sky) nur berücksichtigen, wenn dieser zu 100 Prozent fit sei.